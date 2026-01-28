Firenze | detenuto di Sollicciano tenta di suicidarsi con le lenzuola Salvato dalla Polizia penitenziaria

Un detenuto nel carcere di Sollicciano ha tentato di suicidarsi domenica mattina usando le lenzuola. La polizia penitenziaria, intervenuta subito, è riuscita a salvarlo in extremis. La notizia ha fatto subito il giro della città, portando alla luce ancora una volta le difficoltà di gestire la salute mentale in carcere.

FIRENZE – Un detenuto ha tentato di togliersi la vita, domenica 25 gennaio 2026, nel carcere fiorentino di Sollicciano. E' quanto si apprende da fonti giudiziarie. A sventare il gesto gli agenti della polizia penitenziaria dopo aver sorpreso l'uomo mentre si stava stringendo attorno al collo alcune lenzuola. Il detenuto, di origine nordafricana, è stato portato in ambulanza in ospedale da cui è stato poi dimesso e riaccompagnato in carcere.

