Nel 2023 era stato escluso dalla staffetta 4x100 regionale mentre era ancora un allievo. Ora, a tre anni di distanza, corre con la maglia azzurra nella staffetta 4x400 mista ai mondiali in Botswana programmati per maggio. Si chiama Destiny Omodia e è conosciuto come

Ancona, 15 aprile 2026 – Nel 2023 era stato escluso dalla staffetta 4x100 regionale, da allievo. Tre anni dopo, d’azzurro vestito, parteciperà al mondiale di maggio in Botswana nella 4x400 mista assoluta. E’ la bella favola di Destiny Omodia, famiglia di origini nigeriane, ma anconetano doc. Di Collemarino, 20 anni da compiere il 4 ottobre, con il sogno di sfondare nell’atletica, di correre più forte di tutti. Ci sta riuscendo questo ragazzo che aveva iniziato a 6 anni a calciare un pallone nella Dorica Torrette. L’approdo all’atletica. “Dove ho fatto un po’ di tutto, iniziando da attaccante, finendo da difensore” confida Omodia, tifoso della Juve.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Destiny Omodia, il figlio del vento. Di corsa ai mondiali col mito di Gimbo: “Mi ha detto di rubare con gli occhi”

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