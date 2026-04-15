Design alla piscina Cozzi Una mostra collettiva dedicata al valore del fare Persone dietro gli oggetti

Una mostra collettiva si svolge presso la piscina Cozzi, focalizzata sul tema del fare e delle competenze artigianali. L’esposizione presenta dodici figure riconosciute nel settore, ognuna associata a uno dei sei materiali e a un colore specifico. Tra i partecipanti figura anche un ex creativo di una nota maison di moda, che ha curato un progetto dedicato alle eccellenze dell’artigianato. L’evento mette in evidenza il ruolo dell’abilità manuale nel contesto contemporaneo.

Dodici eccellenze, sei materiali e un colore. Sabato De Sarno, ex creativo della maison Gucci, cura un progetto dedicato alle eccellenze dell’artigianato e le riunisce in una mostra collettiva dedicata al valore contemporaneo del fare. Si chiama "INSIEME" e parte dalle persone: da chi lavora dietro le quinte, e con manualità e competenza rara dà forma alle cose, prima ancora degli oggetti e dei processi che le rendono possibili. Così negli spazi della Piscina Cozzi, nel cuore del Porta Venezia Design District, l’esposizione si sviluppa come una riflessione profonda sul lavoro umano, sulla materia e sul tempo, per interrogare ciò che abitualmente resta ai margini dello sguardo: il processo, il gesto, la conoscenza come pratica incarnata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Design alla piscina Cozzi. Una mostra collettiva dedicata al valore del fare. Persone dietro gli oggetti "Behind the Mask": come partecipare alle mostra collettiva dedicata al CarnevaleIscrizioni aperte fino al 31 gennaio per partecipare alla mostra collettiva "Behind the Mask" organizzata dalla Galleria d’Arte Dedalo. Il design parla al femminile. Imprenditrici e startupper in mostra con i loro oggettiPiatti decorati a mano, un riduttore di velocità per le industrie meccaniche, una borsa in pitone, un vaso artistico, abiti di pizzo, il pugnale di...