Behind the Mask | come partecipare alle mostra collettiva dedicata al Carnevale
La Galleria d’Arte Dedalo apre le iscrizioni per la mostra collettiva
Iscrizioni aperte fino al 31 gennaio per partecipare alla mostra collettiva "Behind the Mask" organizzata dalla Galleria d’Arte Dedalo. A partecipare sono chiamati gli artisti che vogliono prendere pare ad un’esposizione dedicata al tema del Carnevale, interpretato nella sua duplice dimensione: quella gioiosa e festosa, e quella più intima, riflessiva del “dietro la maschera”. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 31 gennaio 2026. Le opere dovranno essere consegnate presso la galleria, anche tramite spedizione. I moduli di iscrizione possono essere compilati direttamente in sede o scaricati on line.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Premio Ignazio Buttitta, al via la 27esima edizione dedicata all’arte e alla cultura siciliana: come partecipare
È aperta la 27ª edizione del Premio Ignazio Buttitta, dedicato all’arte e alla cultura siciliana.
Mostra collettiva di acquerello al Bar Bertoli 1861
Il Bar Bertoli 1861 di Pocenia, rinomato per le sue esposizioni d’arte, ospita una mostra collettiva di acquerelli.
