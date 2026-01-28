Behind the Mask | come partecipare alle mostra collettiva dedicata al Carnevale

La Galleria d’Arte Dedalo apre le iscrizioni per la mostra collettiva

Iscrizioni aperte fino al 31 gennaio per partecipare alla mostra collettiva "Behind the Mask" organizzata dalla Galleria d’Arte Dedalo. A partecipare sono chiamati gli artisti che vogliono prendere pare ad un’esposizione dedicata al tema del Carnevale, interpretato nella sua duplice dimensione: quella gioiosa e festosa, e quella più intima, riflessiva del “dietro la maschera”. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 31 gennaio 2026. Le opere dovranno essere consegnate presso la galleria, anche tramite spedizione. I moduli di iscrizione possono essere compilati direttamente in sede o scaricati on line.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Carnevale Behind

È aperta la 27ª edizione del Premio Ignazio Buttitta, dedicato all’arte e alla cultura siciliana.

Il Bar Bertoli 1861 di Pocenia, rinomato per le sue esposizioni d’arte, ospita una mostra collettiva di acquerelli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carnevale Behind

Argomenti discussi: MEGADETH: l’anteprima del documentario Megadeth: Behind The Mask; Megadeth - Behind the Mask - Film (2026); ‘Behind The Mask’, il cinematografico addio dei Megadeth; Regaliamo MEGADETH: tuo il MEGAKIT esclusivo + due biglietti omaggio per il docufilm Behind The Mask.

Megadeth - Behind the Mask, un doc meritevole sulla parabola di un artista che ha fatto dell'ostinazione una poeticaUn autoritratto coerente fino in fondo con la figura di Dave Mustaine: ultimo custode di un'ortodossia che, nel bene e nel male, ha fatto dei Megadeth qualcosa di irriducibile. Il 22-23-24 gennaio al ... mymovies.it

Megadeth: Behind the Mask, il rock invade i cinemaI Megadeth, le leggendarie icone del metal, presentano Megadeth: Behind the Mask, l’evento cinematografico globale che debutterà sui grandi schermi di ... ciakmagazine.it

Reggio Calabria, la Galleria d'Arte Dedalo lancia la mostra collettiva Behind the Mask | INFO - facebook.com facebook

. @Megadeth: Behind The Mask – nei cinema di tutto il mondo il 22, 23 , 24 gennaio 2026 Nella pellicola @DaveMustaine ripercorre quattro decenni di storia della band. Tutte le info su virginradio @nexostudiosit #Megadeth #BehindTheMask #DaveMustai x.com