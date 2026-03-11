Il design parla al femminile Imprenditrici e startupper in mostra con i loro oggetti

Un evento dedicato al design femminile presenta una vasta gamma di creazioni realizzate da imprenditrici e startupper. Sono esposte opere come piatti decorati a mano, un riduttore di velocità destinato alle industrie meccaniche, una borsa in pitone, un vaso artistico, abiti di pizzo, il pugnale di Diabolik e una matita in grafite. La mostra mette in evidenza la varietà di stili e prodotti realizzati da donne nel settore creativo.

Piatti decorati a mano, un riduttore di velocità per le industrie meccaniche, una borsa in pitone, un vaso artistico, abiti di pizzo, il pugnale di Diabolik, una matita in grafite. Sono alcuni degli oggetti in mostra a Palazzo Lombardia, e che hanno una caratteristica in comune: sono frutto del talento femminile. Pezzi di storia italiana, dietro ai quali c'è un volto di donna che, il più delle volte, resta sconosciuto. Ogni oggetto ha così accanto, idealmente, chi lo ha reso celebre: le imprenditrici si susseguono con stampe di cartonato, che rivelano anche qualcosa della loro personalità. Sono cento. Grandi imprenditrici del passato affiancate a imprenditrici contemporanee e a startupper.