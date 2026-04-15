Desailly | Berlusconi veniva a Milanello con una vecchia tuta solo Baresi riuscì a rimproverarlo

Desailly ha condiviso un aneddoto sul periodo in cui giocava nel Milan, ricordando che ogni sabato arrivava in elicottero. Ha anche detto che Berlusconi, durante le sue visite a Milanello, indossava spesso una vecchia tuta e che solo Baresi si prese la briga di rimproverarlo. Questi dettagli sono stati riferiti dal calciatore francese durante un’intervista sulla sua esperienza con il club.