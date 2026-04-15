Desailly | Berlusconi veniva a Milanello con una vecchia tuta solo Baresi riuscì a rimproverarlo
Desailly ha condiviso un aneddoto sul periodo in cui giocava nel Milan, ricordando che ogni sabato arrivava in elicottero. Ha anche detto che Berlusconi, durante le sue visite a Milanello, indossava spesso una vecchia tuta e che solo Baresi si prese la briga di rimproverarlo. Questi dettagli sono stati riferiti dal calciatore francese durante un’intervista sulla sua esperienza con il club.
Desailly ha raccontato un aneddoto su Berlusconi ai tempi in cui era al Milan: "Arrivava ogni sabato in elicottero. Una volta ci ha parlato per un'ora, Capello ha dovuto dirgli basta".🔗 Leggi su Fanpage.it
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