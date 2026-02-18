Mauro Bressan | Cecchi Gori una volta si presentò con Valeria Marini Con Berlusconi avevamo un rito

Mauro Bressan si è raccontato nel corso di un'intervista a Fanpage. Tra aneddoti e curiosità, l'ex centrocampista della Fiorentina ricorda quel gol in rovesciata al Barcellona ma anche il suo passato al Milan: "Quando arrivava Berlusconi ci mettevamo in fila".🔗 Leggi su Fanpage.it

