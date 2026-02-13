Prenota una risonanza magnetica per la figlia ad Andria appuntamento a dicembre 2028 | Mi veniva da ridere

Un cittadino di Andria si è trovato di fronte a una richiesta incredibile: prenotare una risonanza magnetica per sua figlia e scoprire che l’appuntamento più vicino disponibile è nel dicembre 2028. La causa di questa lunga attesa? La scarsità di posti e l’elevato numero di richieste che hanno riempito le agende delle strutture sanitarie locali. L’uomo ha raccontato di aver riso di fronte a questa situazione, che appare ormai surreale per chi cerca assistenza medica tempestiva. La scena mette in luce le difficoltà del sistema sanitario pugliese, dove le liste d’attesa si allungano sempre di più, creando disagi

Quanto accaduto a un cittadino pugliese ad Andria sembra qualcosa di surreale. Quando ha tentato di prenotare una risonanza magnetica per la figlia, gli è stato risposto che per la prima data disponibile deve attendere addirittura il 21 dicembre del 2028. Operaio Ilva costretto ad aspettare 2 anni per una risonanza: «La prima disponibilità è nel 2027, chissà se sarò ancora vivo»«Come si fa a non lamentarsi della sanità pugliese? Oggi vado al Cup per prenotare una risonanza e mi danno la prima disponibilità per il 27 Marzo 2027. Ma vi sembra una cosa normale? E come dire alle ... Piero Vernile, operaio dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto, ha denunciato di non poter effettuare una risonanza magnetica prima del 27 marzo 2027. Due anni dopo la richiesta.