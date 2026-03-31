Durante la partita tra Italia e Bosnia, il difensore italiano è stato espulso dopo aver ricevuto un cartellino rosso diretto. La decisione è stata presa dall'arbitro a causa di un fallo ritenuto da ultimo uomo, in una situazione che ha portato l’Italia a rimanere in dieci uomini. La squadra avversaria ha approfittato della superiorità numerica, concludendo la fase di gioco.

di Francesco Spagnolo Espulso Bastoni, la partita degli azzurri si complica dopo il rosso dato al difensore dell’Inter per chiara occasione da gol. Cosa è successo. Il match tra Bosnia e Italia ha vissuto un momento di estrema tensione che ha complicato laa gara degli azzurri. Al centro della cronaca finisce l’episodio che ha visto l’espulsione di Bastoni, lasciando gli azzurri in inferiorità numerica in un momento cruciale. SEGUI LA CRONACA DEL MATCH Tutto nasce da un’ ingenuità del difensore che interviene in scivolata sull’azione personale di Memic che era scappato via in velocità e si involava verso la porta. Il direttore di gara non ha avuto esitazioni: rosso diretto per chiara occasione da gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Espulso Bastoni, l’Italia resta in 10 contro la Bosnia per il rosso al difensore dell’Inter: cosa è successo

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