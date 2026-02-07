Volley femminile la Life365 lotta ma non fa punti nel derby a Ravenna

La Life365.eu affronta il derby contro l’Olimpia Teodora Ravenna e lotta con tutte le forze, ma alla fine non riesce a portare a casa punti. Le ragazze di coach Folli si battono, vincendo il primo set, ma poi vengono superate negli altri tre. La partita si conclude 3-1 per la capolista, lasciando un po’ di rammarico per un finale che avrebbe potuto regalare un tie break più combattuto.

Le forlivesi perdono, ma con qualche rimpianto per un finale che avrebbe potuto portare Folli e compagne ad un meritato tie break Non basta una prova gagliarda alla Life365.eu che, sul campo della capolista Olimpia Teodora Ravenna, lotta, ma cade per 3-1 (22-25; 25-21; 25-18; 25-22), con qualche rimpianto per un finale che avrebbe potuto portare Folli e compagne ad un meritato tie break. Il primo set parte subito bene per le forlivesi, che sin da subito si portano avanti e scavano il primo solco verso metà set, portandosi avanti prima sul 12-15, poi sul 14-18. Dopo il timeout della panchina ravennate, le padrone di casa si riportano sotto, impattando nuovamente il punteggio sul 18 pari.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Ravenna Volley

Dopo la pausa, la Querzoli affronta subito una trasferta difficile a San Marino contro la Teodora.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ravenna Volley

Argomenti discussi: Riparte da Ravenna il girone di ritorno della Life365.eu; Life365.eu, il girone di ritorno parte da Ravenna; Libertas volley, coach Caliendo traccia il bilancio della prima parte della stagione: Siamo in linea con gli obiettivi; Volley B maschile e B1 femminile. Che derby: Querzoli a San Marino, la Life365.eu in casa della Teodora.

Riparte da Ravenna il girone di ritorno della Life365.euDopo la lunga pausa, sabato alle 17, torna in campo la Life365.eu che sarà impegnata sul campo del PalaCosta di Ravenna per un derby durissimo contro le padrone di casa dell’Olimpia Teodora. La formaz ... forlitoday.it

Volley B maschile e B1 femminile. Che derby: Querzoli a San Marino, la Life365.eu in casa della TeodoraGli uomini devono difendere il 3° posto che vale i playoff. Le ragazze cercano l’impresa. contro la capolista Ravenna. msn.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Hans Zimmer · Mountains. FAST DI YAS @monviso.volley pareggia i conti nel secondo set, rivediamoci dal campo una bella fast dell’oro mondiale @yasakrari Segui LIVE su VBTV l’anticipo della 23^ giornata tra B facebook