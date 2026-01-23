Jannik Sinner si sta preparando per l’incontro contro Eliot Spizzirri agli Australian Open 2026, affrontando un intenso allenamento sotto il sole. La partita, in programma domani alle 02:00 ora italiana, rappresenta un'occasione importante nel suo cammino nel torneo. La sfida si svolgerà in un contesto di condizioni climatiche calde, che potranno influenzare l’andamento del match.

Domani Jannik Sinner tornerà in campo agli Australian Open 2026, non prima delle 02:00 italiane, per affrontare l’americano Eliot Spizzirri nel terzo turno del torneo. Dopo aver disputato i primi due incontri nella sessione serale, l’altoatesino dovrà questa volta misurarsi con il suo avversario sotto il sole di Melbourne, nella programmazione diurna delle 12:00 locali. Un orario in cui le temperature toccheranno i picchi più alti della giornata, annunciata come la più calda dell’intero Major. Per questo, l’allenamento odierno di Sinner è stato intenso e sotto un sole cocente: un vero test di resistenza per corpo e mente, un assaggio di ciò che potrebbe diventare il suo principale avversario domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Spizzirri: allenamento intenso sotto il sole, pensando all’insidia ‘caldo’

Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Gaston a Melbourne: allenamento con un mancinoJannik Sinner si sta preparando per il prossimo incontro a Melbourne, dove affronterà Hugo Gaston sulla Rod Laver Arena.

Sinner, allenamenti anti-caldo: così Jannik si prepara ad affrontare Gaston e i 30° di MelbourneJannik Sinner si sta preparando per l'inizio dell'Open di Melbourne, dove affronterà Gaston Martìnez.

