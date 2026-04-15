Il derby di Roma è stato programmato per il fine settimana del 17 maggio, coincidendo con le finali degli Internazionali di tennis. Il Ministero dell'Interno ha richiesto di spostare la data, ma le due squadre coinvolte si sono opposte a questa richiesta. La decisione finale sulla data dell'incontro è ancora da definire.

Il derby della capitale si giocherà nel weekend del 17 maggio, in concomitanza con le finali degli Internazionali di tennis. Una coincidenza che preoccupa le autorità: Il Viminale ha infatti richiesto lo spostamento della partita a lunedì 18 alle ore 18, ma Roma e Lazio, almeno per il momento, non sembrano intenzionate ad accettare. Rischio “traffico intenso” in zona stadio Olimpico. Nel fine settimana indicato è in programma uno degli eventi sportivi più attesi della città: il derby tra Roma e Lazio. La partita è già di per sé capace di attirare un numero elevatissimo di spettatoti, ma la contemporanea presenza degli Internazionali di tennis al Foro Italico potrebbe aggravare ulteriormente la situazione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Derby di Roma: il Viminale chiede il posticipo, i due club si oppongono

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