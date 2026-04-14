La partita di calcio tra le due squadre di Roma, prevista per la penultima giornata di campionato, potrebbe essere spostata o modificata. Tuttavia, i club coinvolti hanno dichiarato che non ci saranno cambiamenti nella programmazione. Il Viminale ha invece comunicato che l’incontro non si disputerà in orario notturno. La data prevista è il weekend del 17 maggio, quando al Foro Italico si svolgeranno anche le finali di tennis.

Jannik Sinner potrebbe. spostare il derby di Roma. La partita più calda della capitale, prevista per la penultima giornata di campionato, è in programma infatti nel weekend del 17 maggio quando al Foro Italico accanto allo stadio Olimpico ci sarà un boom di presenze visto che si giocheranno le finali di doppio e singolo degli Internazionali di Tennis. Il Viminale ha così chiesto lo spostamento di Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle ore 18. I motivi sono legati a una più corretta e facile gestione dell'ordine pubblico vista l'affluenza enorme per i due eventi e le tensioni che ci sono tra le tifoserie giallorossa e biancoceleste ormai da anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner fa slittare il derby di Roma? I club dicono di no. Il Viminale: "Non si giocherà in notturna"

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