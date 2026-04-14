Sinner o Derby? Il dilemma di Roma che blocca il Viminale

A Roma, la finale degli Internazionali BNL d’Italia del 2026 con protagonista Jannik Sinner solleva un problema di ordine pubblico e sicurezza. La partita potrebbe coincidere con il derby tra le squadre di calcio di Roma e Lazio, programmato per domenica 17 maggio. Questa contemporaneità di eventi ha portato il Viminale a valutare possibili interventi e misure per gestire le due occasioni nel centro della città.

Il possibile traguardo di Jannik Sinner nella finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026 pone un interrogativo logistico e di sicurezza senza precedenti per la Capitale, rischiando di creare una collisione temporale con il derby tra Roma e Lazio previsto per domenica 17 maggio. La gestione della concomitanza tra l’evento sportivo di rilievo mondiale e la sfida calcistica cittadina ha già attivato i tavoli istituzionali, con il Viminale che ha espresso preoccupazione per la distribuzione delle forze dell’ordine necessaria a garantire l’ordine pubblico in entrambi gli appuntamenti. Gestione della sicurezza e lo stallo tra le istituzioni. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner o Derby? Il dilemma di Roma che blocca il Viminale Leggi anche: Sinner fa slittare il derby di Roma? I club dicono di no. Il Viminale: "Non si giocherà in notturna" Leggi anche: Bertolucci: "Sinner chef stellato anche se il frigo non è pieno. Ma c'è il dilemma Montecarlo..."