Prende un pugno durante un soccorso | costola fratturata e un mese di prognosi

Da trentotoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento di soccorso a Pergine Valsugana, un sanitario è stato colpito e ha riportato una costola fratturata, con una prognosi di un mese. Le aggressioni ai danni degli operatori sanitari nei territori trentini continuano a essere un fatto di cronaca. L’episodio più recente si è verificato nelle ultime ore, anche se risale ai giorni scorsi.

È quanto successo nei giorni scorsi a Pergine Valsugana. Furiosi i sindacati Le violenze ai danni dei sanitari trentini tornano – purtroppo – a occupare la cronaca. E l’ultimo caso, emerso nelle ultime ore ma risalente ai giorni scorsi, arriva da Pergine Valsugana. La vittima è un soccorritore dell’Asuit che, in base a quanto emerso, stava cercando di assistere una persona, venendo però colpito da un pugno al torace; nonostante ciò, l’uomo avrebbe comunque finito il proprio servizio. I problemi, tuttavia, sono iniziati dopo. Secondo quanto riferito, alcuni passanti, notando un uomo sdraiato a terra, hanno allertato una pattuglia della polizia locale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

