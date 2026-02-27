Esce di strada e finisce in un fosso d’acqua | morto a Castellucchio motociclista di 60 anni

Un motociclista di 60 anni è morto dopo essere uscito di strada e finito in un fosso d’acqua a Castellucchio, in provincia di Mantova. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame.

Castellucchio (Mantova) – Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, a Castellucchio, in provincia di Mantova. Attorno alle 11 sono partiti i soccorsi per un motociclista rinvenuto fuori strada in un fosso d’acqua lungo Strada Borsatta. Ancora da stabilire la dinamica esatta dell’incidente che, al momento, non vede coinvolti altri mezzi. Quel che risulta certa è la morte del centauro, un uomo di 60 anni. Per lui non c'è stato niente da fare: era già senza vita all’arrivo del personale medico. Il motociclista potrebbe avere perso il controllo del mezzo finendo fuori strada ma non è escluso che possa avere accusato un malore mentre era alla guida della due ruote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

