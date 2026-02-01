Scontro di gioco al Mandela durante il derby 16enne rugbysta trasportato in ospedale

Durante il derby tra le under 18 di Ancona e Ascoli, un grave incidente ha interrotto la partita al “Nelson Mandela”. Un 16enne, coinvolto nello scontro di gioco, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. La partita è stata sospesa mentre i sanitari intervenivano sul campo.

ANCONA – Intervento del personale sanitario al “Nelson Mandela” dove era in corso di svolgimento la sfida di rugby tra le formazioni under 18 di Ancona e Ascoli. Un 16enne della formazione picena, in uno scontro di gioco fortuito, ha riportato un trauma cranico ed è stato accompagnato con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette. Attimi di paura anche al “Dorico”, quando una calciatrice dell’Ancona Women si è accasciata a terra negli ultimi minuti della sfida tra la formazione dorica e la Recanatese, vittima di una congestione. Dopo le prime cure del caso in campo, è stata trasportata al pronto soccorso del presidio regionale ma stando alle informazioni raccolte le sue condizioni di salute sembrano fortunatamente buone.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Un incidente si è verificato a Perugia, in via Settevalli, coinvolgendo un 16enne travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Nella notte a Falconara Marittima, un 16enne è stato vittima di un'aggressione durante la quale è stato picchiato con calci e pugni, rimanendo privo di sensi.

