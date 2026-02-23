Mandela Keita nel nome di Nelson

Mandela Keita si chiama così per onorare Nelson Mandela, scelta fatta dalla madre per ispirarlo a lottare. La donna desiderava che il suo figlio portasse con sé un messaggio di speranza e resistenza. Mandela cresce ascoltando storie di cambiamento e di lotte per la libertà. La famiglia spera che il suo nome possa aiutarlo a trovare forza nei momenti difficili. Ora Mandela si impegna a vivere secondo questo spirito.

Mandela Keita si chiama Mandela in onore di Nelson Mandela. Lo ha scelto per lui sua mamma, voleva essere un'auspicio: cerca di lottare, solo lottando si può migliorare il mondo. Lui dice di andarne fiero, di "voler avere la sua mentalità", ha detto a Dazn. Nell'attesa di lottare per migliorare il mondo, Mandela Keita ha iniziato a lottare per migliorare in campo. Per migliorare il calcio c'è ancora tempo, la missione è tanto difficile quanto quell'altra. Ma si sa, un nome è solo un nome, farlo diventare una missione è assai più complesso e c'è sempre il rischio di inebriarsi di ardore messianico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Argomenti discussi: Keita: Sogno il Mondiale.

