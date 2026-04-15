Derby agrigentino | Ribera sfida la capolista per la promozione
Domenica 12 aprile il palatenda G. Minolfo di Ribera sarà teatro di una partita importante del campionato maschile di Serie D. Il Team Volley Ribera affronterà in casa la capolista Vigata Volley Porto Empedocle, in uno degli incontri che potrebbe influenzare la corsa alla promozione. L’evento attirerà l’attenzione degli appassionati della regione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.
Il palatenda G. Minolfo di Ribera ospiterà domenica 12 aprile una sfida decisiva per il campionato maschile di Serie D, dove il Team Volley Ribera riceverà la visita della capolista Vigata Volley Porto Empedocle. L’incontro assume un rilievo straordinario non solo per l’aspetto sportivo del derby agrigentino, ma per le pesanti implicazioni sul fronte delle classifiche e sulle prospettive di promozione. L’opportunità della promozione per i ragazzi di Russo. Per gli atleti guidati da coach Luigi Russo, la partita in casa rappresenta una vera e propria occasione per tornare a competere nella massima categoria regionale, la Serie C, dopo un lungo periodo di assenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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