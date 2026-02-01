I tifosi del Bentivoglio sono rimasti delusi dopo la sconfitta casalinga contro la Centese, che ha aperto la ventiduesima giornata di Promozione. La capolista Valsanterno si prepara a sfidare l’Atletico Castenaso, mentre il Valsetta cerca di mettere insieme punti pesanti per risalire in classifica. La giornata si preannuncia ricca di sfide decisive per le ambizioni di tutte le squadre coinvolte.

Si è aperta ieri pomeriggio con l’anticipo tra il Bentivoglio e la Centese la ventiduesima giornata del campionato di Promozione. A spuntarla, in rimonta, con il punteggio di 3-1, è stata la formazione ospite che, grazie a questo successo, si è portata a cinque lunghezze dalla capolista Valsanterno. Prima della classe che, alle 14,30 di oggi, cercherà di ristabilire le distanze in occasione del match casalingo tutt’altro che scontato contro l’Atletico Castenaso che, dopo un finale di 2025 decisamente negativo, ha iniziato il 2026 con il piede giusto. La terza della classe Valsetta Lagaro, ora a -4 dalla Centese, cercherà di ridurre il gap provando ad espugnare il terreno di gioco dello Sparta Castelbolognese mentre il Faro Gaggio – quinto – farà visita al fanalino di coda del girone Masi Torello Voghiera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: la capolista valsanterno sfida l’atletico castenaso. Bentivoglio, duro ko casalingo con la Centese. Il Valsetta cerca punti d’oro

Approfondimenti su Valsetta Centese

Nella giornata di calcio regionale, la capolista Valsanterno ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Valsetta Lagaro.

Ultime notizie su Valsetta Centese

Argomenti discussi: Promozione, la capolista Valsanterno espugna 1-3 il campo del Valsetta Lagaro. Il Faro contro il Granamica: al ’Romagnoli’ un derby tutto bolognese; Commento all'articolo PROMOZIONE la capolista valsanterno espugna 13 il campo del Valsetta Lagaro Il Faro contro il Granamica al Romagnoli un derby tutto bolognese; Promozione: Valsanterno non si ferma, Centese tiene il passo; Promozione girone C, 22ª giornata: programma completo e temi del turno.

Calcio promozione. La Valsanterno prende solo un puntoL’ultimo turno di campionato di Promozione non ha portato grandi notizie a Valsanterno e Dozzese. La capolista è stata ... ilrestodelcarlino.it

PROMOZione. Impresa Granamica contro il Casumaro. La Valsanterno rallentaHa tenuto a battesimo questo 2026 con risultati sorprendenti il campionato di Promozione. Al termine di questa seconda giornata ... ilrestodelcarlino.it

