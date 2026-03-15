Oggi alle 15 si disputa il derby tra Follo e Levanto nella 25ª giornata del campionato di Promozione. La sfida si svolge in un momento di grande attenzione e attirerà molti tifosi sugli spalti. Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre, che cercheranno di ottenere i tre punti in palio. La giornata promette quindi di offrire un match ricco di emozioni.

Giornata di grandi derby, la 25esima del campionato di Promozione, che oggi alle 15 garantirà sicuramente spettacolo. L’ambizioso Follo ospiterà sul proprio sussidiario il Levanto Calcio. A parlare è il mister dei biancazzurri Riccardo Bracaloni "Non sarà una gara semplice perché i nostri avversari hanno bisogno di punti, ma dovremo essere bravi a dimostrare di avere ambizioni superiori alle loro, approfittando del fattore campo. Ci sarà da valutare l’effetto del cambio del loro allenatore che potrebbe portare ad una reazione della squadra. Dovremo comunque pensare a noi stessi e giocare come sappiamo". "Sarà una sfida complicata – afferma il dg dei levantesi Raffaele Sassarini – contro una squadra costruita per i play-off e forte fisicamente in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Promozione, grandi derby. Ecco la sfida Follo-Levanto

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