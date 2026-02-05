Eletti sindaco e giunta dei bambini a Bosisio Parini | Iniziativa dall' importante valore civico

La scuola primaria “Italo Calvino” di Bosisio Parini ha ufficialmente eletto il sindaco dei bambini. È il momento conclusivo di un progetto che ogni anno coinvolge tutto il plesso scolastico, dai bambini agli insegnanti. L’iniziativa, molto sentita, mira a far vivere ai più piccoli un’esperienza di partecipazione e responsabilità civica.

La scuola primaria "Italo Calvino" di Bosisio Parini ha proclamato il sindaco dei bambini, momento conclusivo di un progetto che, anno dopo anno, coinvolge con entusiasmo l'intero plesso scolastico: alunni, insegnanti e personale. L'iniziativa rappresenta un'importante esperienza di educazione.

