Harry e Meghan si sono allontanati negli ultimi mesi. Fonti vicine alla coppia parlano di liti furiose da dicembre, al punto da mettere a rischio il loro matrimonio. La distanza tra i due sembra ormai evidente e il futuro resta incerto.

Roma, 29 gennaio 2026 – Meghan e Harry lontani più che mai. Secondo il Daily Chrown la coppia sarebbe ai ferri corti da dicembre, tanto da mettere a rischio il loro matrimonio, come avrebbero riferito fonti ben informate. Al centro delle liti la privacy dei figli, sulla quale Harry è intransigente, tanto che vorrebbe far vivere Archie, 6 anni, e Lilibet, 4 anni “nascosti fino a quando non saranno abbastanza grandi da decidere da soli”, anche se “capisce che l'anonimato totale non è realistico”. La posizione di Meghan. Dall’altro lato c’è Meghan, più pragmatica: sebbene rispetti la privacy dei figli e abbia oscurato i loro volti nella serie Netflix che la riguarda, ritiene che “l'invisibilità totale crei i suoi problemi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Harry e Meghan divisi sulla privacy dei figli? “Liti furiose da dicembre. Coppia a rischio”

La privacy dei figli mette a dura prova il matrimonio tra Harry e Meghan.

I figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, avranno l’opportunità di visitare Re Carlo, grazie al riconoscimento della scorta per il Principe Harry.

