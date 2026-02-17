I l consenso di Harry e Meghan non era mancato ai sostenitori della Jools’ Law. I Sussex si battono da tempo per una migliore sicurezza online dei minori e ora, con l’approvazione del nuovo provvedimento in Gran Bretagna, non hanno perso tempo a congratularsi con Ellen Roome, la principale ideatrice dell’iniziativa. Il ritorno dei Sussex: Harry e Meghan insieme per messaggio contro la violenza sui bambini X Harry e Meghan dalla parte dei genitori . In un comunicato pubblicato sul loro sito Sussex.com, Harry e Meghan hanno lodato la dedizione della Roome. Grazie a lei, hanno scritto, «nessun altro genitore dovrà affrontare le stesse barriere». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Appoggiata da Harry e Meghan, la "Jools’ Law" britannica permette ai genitori di visionare i social dei figli senza ricorrere a un tribunale

