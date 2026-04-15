Dentro all' auto la mazza da baseball e il taglierino | scatta la denuncia

Durante un controllo, gli agenti hanno trovato all’interno di un’auto una mazza da baseball e un taglierino. La presenza di questi oggetti ha portato all’immediata denuncia dell’uomo alla guida. La vicenda ha suscitato attenzione nelle autorità, che hanno proceduto con le verifiche del caso. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle motivazioni o alle circostanze del fermo.

Viaggiava portandosi dietro una mazza da baseball e un taglierino. Ma la polizia se n'è accorta ed è scattata la denuncia. Mazza e taglierino nell'autoL'episodio è avvenuto nella giornata di martedì 14 aprile, nel corso di un servizio straordinario di prevenzione e controllo della polizia di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Bastone telescopico cos' è Notizie correlate Controlli sulle strade. In auto mazza da baseball e pistola (finta) da guerraLucca, 2 marzo 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo hanno intensificato i controlli sulle strade della Garfagnana e della Media Valle,... Si aggira con una mazza da baseball da 55 centimetri nascosta in autoProseguono i controlli delle forze dell’ordine nel territorio della Valle Isarco, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza agli utenti delle...