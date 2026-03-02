controlli sulle strade in auto mazza da baseball e pistola finta da guerra

I Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo hanno effettuato controlli sulle strade della Garfagnana e della Media Valle, sequestrando un’auto con una mazza da baseball e una pistola finta da guerra. Durante le operazioni, sono stati fermati diversi veicoli e controllate numerose persone, nel quadro di un’azione mirata a garantire maggiore sicurezza nelle zone interessate.

Lucca, 2 marzo 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo hanno intensificato i controlli sulle strade della Garfagnana e della Media Valle, mettendo in campo dispositivi straordinari per la prevenzione e la repressione dei reati. L'operazione ha interessato non solo le principali vie di comunicazione, ma anche la viabilità secondaria che raggiunge le frazioni più isolate e i centri a minore densità abitativa. I militari hanno garantito una presenza costante nei pressi degli edifici scolastici e una vigilanza capillare su quartieri residenziali e abitazioni isolate, con l'obiettivo specifico di prevenire i furti in casa.

Mazza da baseball in auto e coltello in tasca: doppia denuncia durante i controlli della PoliziaProseguono i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato sia nel capoluogo che in provincia, nelle aree di competenza.

Preso con una mazza da baseball in autoProsegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Frosinone.

