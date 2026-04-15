Due persone di Palermo hanno ricevuto il rimborso delle somme versate e la cancellazione dei debiti residui dopo la chiusura dei centri odontoiatrici di una società locale a metà dell’anno scorso. I pazienti avevano pagato per trattamenti che non sono stati completati a causa della chiusura improvvisa delle strutture. La vicenda riguarda dunque una situazione di pazienti truffati e di debiti non più da saldare.

Due residenti di Palermo hanno ottenuto il rimborso delle somme versate e la cancellazione dei debiti residui dopo che i centri della società Visodent sono chiusi a metà dello scorso anno, lasciando le cure odontoiatriche incompiute. La risoluzione della vicenda è avvenuta tramite un intervento stragiudiziale dell’ufficio legale di Federconsumatori in via Roma, che ha ricostruito il legame inscindibile tra i finanziamenti sottoscritti e l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il percorso che ha portato alla tutela dei due pazienti è iniziato quando si è reso evidente l’impossibilità di proseguire i trattamenti dentistici previsti dai contratti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dentisti chiusi, pazienti truffati: stop ai debiti e rimborsi ottenuti

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