Isee 2026 | dati 2024 franchigia casa e nuovi bonus per le famiglie

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato i dati aggiornati per il 2024 relativi all’Isee 2026, includendo cambiamenti significativi come la franchigia sulla casa e l’introduzione di nuovi bonus dedicati alle famiglie. La Dichiarazione Sostitutiva Unica è stata rivista con modifiche sostanziali alle modalità di calcolo dell’indicatore, che entreranno in vigore nel prossimo anno.

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato il modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'anno 2026, modificando radicalmente le regole di calcolo dell'Isee. Con il decreto numero 3 del 2 marzo 2026, i nuovi parametri incidono direttamente sull'accesso a bonus come l'Assegno Unico e il sostegno per l'asilo nido. L'obiettivo è allineare l'indicatore ai dati fiscali più recenti e rivedere la valutazione del patrimonio immobiliare. L'introduzione di un nuovo Isee specifico per prestazioni familiari e inclusione segna una svolta nella gestione dei sussidi statali. Le modifiche alla scala di equivalenza permettono alle famiglie con due o più figli di accedere a condizioni più vantaggiose. La manovra di bilancio 2026 introduce due modifiche sostanziali al calcolo dell'Isee, con una franchigia sulla prima casa a 91.500 euro e nuova scala di equivalenza per famiglie con figli. Le simulazioni mostrano riduzioni fino a 10mila euro. Dal 1° gennaio 2026 è operativo un nuovo metodo di calcolo dell'Isee, disegnato per essere più favorevole alle famiglie.