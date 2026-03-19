Nuovo Isee 2026 per prestazioni familiari e inclusione | soglie casa più alte e maggiorazioni rafforzate per i figli
Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova modalità di calcolo dell’Isee, che interessa alcune prestazioni familiari e programmi di inclusione. Le soglie per l’accesso alla casa sono state aumentate e sono state introdotte maggiorazioni più consistenti per i figli. La riforma riguarda specificamente le modalità di determinazione del reddito e del patrimonio necessari per usufruire di queste misure di sostegno economico.
Dal 1° gennaio 2026 è operativa una nuova modalità di calcolo dell’Isee destinata ad alcune misure di sostegno economico. La novità è stata illustrata in un comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che richiama le disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio e rese attuative con il decreto interministeriale del 2 marzo, mentre l’Inps ne ha riepilogato gli aspetti applicativi con il messaggio n. 799 del 6 marzo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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