Nuovo Isee 2026 per prestazioni familiari e inclusione | soglie casa più alte e maggiorazioni rafforzate per i figli

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una nuova modalità di calcolo dell’Isee, che interessa alcune prestazioni familiari e programmi di inclusione. Le soglie per l’accesso alla casa sono state aumentate e sono state introdotte maggiorazioni più consistenti per i figli. La riforma riguarda specificamente le modalità di determinazione del reddito e del patrimonio necessari per usufruire di queste misure di sostegno economico.