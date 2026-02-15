Montegiorgio | Polo scolastico bloccato costi triplicati e interrogazione regionale per oltre 20 milioni di euro

A Montegiorgio, il progetto del nuovo polo scolastico è fermo perché i costi sono più che triplicati, raggiungendo oltre 20 milioni di euro. La causa principale è l’impennata dei prezzi dei materiali da costruzione, che ha fatto lievitare i preventivi iniziali. La situazione ha portato i consiglieri regionali a presentare un’interrogazione per capire come si intende intervenire. Il cantiere, che doveva partire già da mesi, rimane bloccato e il rischio è che i lavori si fermino definitivamente.

Montegiorgio, il Polo Scolastico Bloccato: Interrogazione Regionale per Costi Saliti a Oltre 20 Milioni. Un'interrogazione urgente è stata presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico delle Marche, Fabrizio Cesetti, per fare luce sullo stallo dei lavori del nuovo Polo scolastico di Montegiorgio e sull'aumento vertiginoso dei costi, passati da 5,6 milioni di euro nel 2020 a oltre 20 milioni di euro nel 2023. La richiesta mira a chiarire le procedure di affidamento e a verificare eventuali responsabilità erariali, mentre la comunità locale attende da tempo la realizzazione di una struttura scolastica fondamentale.