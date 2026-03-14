Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare

Il 20 marzo, Marco Rizzo annuncerà la candidatura a sindaco di Democrazia Sovrana e Popolare. L'evento si svolgerà ad Arezzo, dove il politico presenterà ufficialmente il suo progetto elettorale. La comunicazione è stata resa nota in anticipo, e l'appuntamento è previsto per la metà di marzo. La decisione di partecipare alle elezioni è stata confermata dallo stesso Rizzo.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Il 20 Marzo, . Arezzo si prepara ad accogliere un nuovo slancio politico. Venerdì 20 Marzo, alle ore 11:30, presso la Sala Rosa, del Comune di Arezzo, Marco Rizzo annuncerà ufficialmente la candidatura del Sindaco per la lista Democrazia Sovrana e Popolare (DSP) in vista delle prossime elezioni amministrative. Democrazia Sovrana e Popolare intende scendere in campo con un progetto politico autentico, volto a ridare voce e potere ai cittadini di Arezzo. In un panorama politico attuale spesso percepito come distante dalle reali esigenze territoriali e personali, DSP si propone come unica alternativa concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare Articoli correlati Democrazia sovrana popolare presenta la mozione "No al Mercosur" per difendere l'agricoltura italianaL’identità dei produttori italiani e delle nostre terre, comprese quelle siciliane, è oggi a rischio, secondo Marco Rizzo, coordinatore nazionale di... Democrazia Sovrana Popolare sulla riorganizzazione della Pet dell'Asl sud estArezzo, 30 dicembre 2025 – Democrazia Sovrana Popolare sulla riorganizzazione della Pet dell'Asl sud est. Una raccolta di contenuti su Marco Rizzo Temi più discussi: Marco Rizzo collega il furto alla moglie in metro al referendum sulla giustizia; Mia moglie derubata in metro, non faranno un giorno di galera. Votate sì: lo sfogo di Marco Rizzo dopo il furto a Milano; Marco Rizzo, la moglie vittima di furto in metropolitana. Lo sfogo sui social: Ci siamo rotti le scatole, votate Sì al referendum; Marco Rizzo: Serve il gas russo. Fenomenologia di Marco Rizzo: dai bombardamenti in Kosovo, all’antifemminismo, al Sì alla Riforma NordioMarzo Rizzo è uno politico storico membro della sinistra radicale affermatosi tra la fine della Prima Repubblica e gli inizi della Seconda Repubblica. Nel ... pressenza.com Marco Rizzo presenta la biografia politico-esistenzialeA volte il racconto è un passo decisivo per realizzare consapevolezza politica. Per questo ho scritto una biografia politico-esistenziale nella quale c'è la mia storia, che è anche un po' la storia ... ansa.it Quasi tutti i politici sono figli di…, polli da batteria, oppure, come i cinque stelle, degli “scappati da casa” graziati da Dio. Solo alcuni si sono fatti da soli. Marco Rizzo, una biografia di periferia. - facebook.com facebook REFERENDUM: "VALE TUTTO (E IL CONTRARIO DI TUTTO)!". (Marco Rizzo, X, 11 marzo). Alle 20 su Rai3 lampi di #blob... x.com