Sicurezza il governo cerca l' intesa in Parlamento | ipotesi risoluzione unitaria dopo i fatti di Torino

Da feedpress.me 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo lavora a un accordo in Parlamento dopo le tensioni di Torino. Dopo gli scontri e il ferimento di alcuni agenti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, la maggioranza e le opposizioni cercano una soluzione comune. Si pensa a trasformare l’informativa del ministro Matteo Piantedosi in un documento ufficiale, sperando di calmare gli animi e trovare una linea condivisa.

Il clima politico si scalda attorno al tema della sicurezza. Dopo gli scontri di Torino e il ferimento di alcuni agenti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, la maggioranza e le opposizioni stanno valutando un passaggio parlamentare decisivo: trasformare l’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in vere e proprie comunicazioni. La differenza non è formale: le comunicazioni prevedono il voto di una risoluzione, un atto politico che impegnerebbe il Governo e certificherebbe l'eventuale unità d'intenti chiesta dalla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sicurezza il governo cerca l intesa in parlamento ipotesi risoluzione unitaria dopo i fatti di torino

© Feedpress.me - Sicurezza, il governo cerca l'intesa in Parlamento: ipotesi risoluzione unitaria dopo i fatti di Torino

Approfondimenti su Torino Sicurezza

Sicurezza e violenze contro le Forze dell’ordine, vertice a Palazzo Chigi: il Governo chiede una risoluzione unitaria

Questa mattina a Palazzo Chigi si è tenuto un vertice tra i ministri e i vertici delle forze dell’ordine.

**Sicurezza: Calenda, 'risoluzione unitaria? La esamineremo senza pregiudizi'**

Calenda annuncia che il governo esaminerà la risoluzione sulla sicurezza senza pregiudizi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torino Sicurezza

Argomenti discussi: Post Askatasuna, il governo corre ai ripari. Stretta sulla sicurezza: rispunta il fermo preventivo; Maltempo al Sud, verso decreto da 2 miliardi; Meloni, domani riunione di governo, valutiamo decreto sicurezza; Il Movimento cerca il rilancio sulle politiche economiche.

sicurezza il governo cercaSicurezza, il governo cerca l'intesa in Parlamento: ipotesi risoluzione unitaria dopo i fatti di TorinoSicurezza, il M5S apre all’appello della premier ma chiede investimenti sugli organici e reati perseguibili d’ufficio. Intanto la Lega spinge per il pacchetto ferro: dai taser alla cauzione per le m ... msn.com

sicurezza il governo cercaSicurezza, Piantedosi: fermo preventivo per isolare terrorismo urbano/ Scudo e cauzione: Governo cosa proponePacchetto Sicurezza, cosa ci sarà: scudo penale, fermo preventivo, cauzione. La bozza anticipata dal Ministro Piantedosi al vertice del Governo ... ilsussidiario.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.