Sicurezza il governo cerca l' intesa in Parlamento | ipotesi risoluzione unitaria dopo i fatti di Torino

Il governo lavora a un accordo in Parlamento dopo le tensioni di Torino. Dopo gli scontri e il ferimento di alcuni agenti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, la maggioranza e le opposizioni cercano una soluzione comune. Si pensa a trasformare l’informativa del ministro Matteo Piantedosi in un documento ufficiale, sperando di calmare gli animi e trovare una linea condivisa.

Il clima politico si scalda attorno al tema della sicurezza. Dopo gli scontri di Torino e il ferimento di alcuni agenti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, la maggioranza e le opposizioni stanno valutando un passaggio parlamentare decisivo: trasformare l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in vere e proprie comunicazioni. La differenza non è formale: le comunicazioni prevedono il voto di una risoluzione, un atto politico che impegnerebbe il Governo e certificherebbe l'eventuale unità d'intenti chiesta dalla premier Giorgia Meloni.

