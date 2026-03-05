Storia della produzione di vini liquori e medicinali | Slowfood presenta il format Ad alta gradazione

Slow Food Trieste organizza un evento gratuito dedicato alla storia della produzione di vini, liquori e medicinali, intitolato

Narrazione storica di Sergio Gobet e degustazione a cura di Stelio Smotlak. Evento a ingresso gratuito organizzato da Slow Food Trieste nell'ambito della mostra "La fototeca in piazza. Scatti di storia e storie" (in programma fino al 6 aprile 2026) curata da Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca e Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte. Prenotazione obbligatoria a [email protected] (i posti sono limitati).

L’idrogeno verde per la produzione dell’alta gioielleria sarà sperimentato ad ArezzoIl progetto “Phe4GOLD” di Graziella Braccialini e BRT Consulting ha vinto il bando Mission Innovation 2.

