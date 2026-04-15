Delitto per poche centinaia di euro | padre e figlio in carcere

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Induno Olona, nel varesotto, dopo l’uccisione di una persona avvenuta nella notte tra il 10 e l’11 aprile. Le indagini hanno portato all’arresto di un padre e di suo figlio, accusati di aver commesso il delitto per un importo di poche centinaia di euro. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge anche aspetti familiari complessi.

La tragedia che ha colpito la comunità di Induno Olona, nel varesino, si è trasformata in un groviglio giudiziario e familiare senza precedenti dopo l’uccisione di Enzo Ambrosino nella notte tra il 10 e l’11 aprile. Il bilancio del dramma si è aggravato con l’arresto di Gennaro Ambrosino, padre della vittima, accusato di rissa aggravata durante lo scontro mortale, mentre le indagini puntano ora a chiarire le responsabilità di Dimitri Corona, arrestato con l’accusa di omicidio per la coltellata inflitta al giovane. Il contesto che ha portato alla violenza in via Porro è caratterizzato da una tensione esplosa per un debito minimo, una somma di poche centinaia di euro dovuta dal ventisetteenne Dimitri Corona alla vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto per poche centinaia di euro: padre e figlio in carcere Leggi anche: Padre e figlio minorenne sequestrano e picchiano selvaggiamente un conoscente per poche centinaia di euro Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro: arrestato un 50enneÈ stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate e colpi di mazza sotto casa sua a Induno Olona...