Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro | arrestato un 50enne
Nella giornata di oggi, un uomo di 50 anni residente a Varese è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un uomo a Induno Olona, in provincia di Varese. La vittima è deceduta a causa di ferite da arma da taglio e colpi di mazza, dopo un episodio avvenuto sotto casa sua. L’indagine ha portato all’arresto dell’indagato, che avrebbe agito a seguito di un debito di poche centinaia di euro.
È stato arrestato il presunto responsabile dell'omicidio di Enzo Ambrosino, ucciso a coltellate e colpi di mazza sotto casa sua a Induno Olona (Varese): si tratta di un 50enne, residente a Varese. Secondo gli inquirenti, lo avrebbe ucciso per un debito.🔗 Leggi su Fanpage.it
Induno, svolta nell’omicidio di Enzo Ambrosino: arrestato un 50enne. Un possibile debito dietro al delittoInduno Olona (Varese), 12 aprile 2026 – Svolta nell’indagine legata all’omicidio avvenuto nella notte di sabato 11 aprile ad Induno Olona.
Chi era Enzo Ambrosino, 30enne ucciso a coltellate e colpi di mazza in un agguato sotto casa a Induno OlonaÈ Enzo Ambrosino il 30enne che è stato ucciso a colpi di coltello e di mazza davanti alla sua abitazione a Induno Olona (Varese).