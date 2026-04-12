Enzo Ambrosino ucciso a Induno Olona per un debito di poche centinaia di euro | arrestato un 50enne

Nella giornata di oggi, un uomo di 50 anni residente a Varese è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un uomo a Induno Olona, in provincia di Varese. La vittima è deceduta a causa di ferite da arma da taglio e colpi di mazza, dopo un episodio avvenuto sotto casa sua. L’indagine ha portato all’arresto dell’indagato, che avrebbe agito a seguito di un debito di poche centinaia di euro.