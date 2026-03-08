Padre e figlio minorenne sequestrano e picchiano selvaggiamente un conoscente per poche centinaia di euro

Un uomo di 48 anni di Ferrara è stato sequestrato, minacciato e brutalmente picchiato mercoledì 4. Secondo quanto si è appreso, a compiere l'aggressione sono stati un padre e suo figlio minorenne, che avevano deciso di usare la violenza per ottenere poche centinaia di euro. La vittima è stata sequestrata e poi liberata dopo l'aggressione.

Sequestrato, minacciato e picchiato selvaggiamente a scopo di estorsione. È quello che è successo a un uomo di 48 anni di Ferrara mercoledì 4. I carabinieri di Portogruaro lo hanno liberato facendo irruzione nel rudere abbandonato a Giussago dove la vittima era stata imprigionata. Tutto è successo nei giorni scorsi e avrebbe avuto origine da questo debito contratto da un 48enne residente a Ferrara, che conosceva chi gli ha dato i soldi, ma non era più riuscito a pagare la cifra ricevuta in prestito. Il creditore, non più disposto ad attendere e a vedersi accampare scuse, è partito dal Veneto per raggiungere Ferrara, trovare il debitore a casa sua e aggredirlo a pugni davanti alla madre, sconvolta, che sarebbe arrivata a promettere, pur di interrompere il pestaggio, di provvedere lei stessa a restituire la cifra nel frattempo lievitata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

