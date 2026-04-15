Delitto in Darsena | arrestato il 36enne dopo la lite mortale

Un uomo di 36 anni è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ravenna in seguito a una lite avvenuta in Darsena che ha portato alla morte di una persona. L’uomo, di origine maliana, è accusato di omicidio aggravato da motivi futili. L’intera vicenda si è svolta in un’area pubblica vicino al porto cittadino. Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo di 36 anni, originario del Mali, è stato fermato nella mattinata di oggi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Ravenna con l’accusa di omicidio aggravato da motivi futili. Il sospettato, che si trova attualmente sotto sorveglianza presso l’ospedale cittadino a causa di ferite riportate durante lo scontro, è l’indiziato della morte di Cisse Moussa, il cui corpo era stato rinvenuto all’alba di ieri in via Antico Squero. Le dinamiche dell’aggressione nel cuore della Darsena. L’inchiesta, coordinata dal Pubblico ministero e avviata immediatamente dopo il ritrovamento del defunto, ha permesso di ricostruire un tragico episodio avvenuto nei pressi di un edificio abbandonato situato nella zona della Darsena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto in Darsena: arrestato il 36enne dopo la lite mortale Notizie correlate Schianto mortale ad Acquanegra Cremonese: la vittima è il 36enne Nicu JoghiuAcquanegra Cremonese (Cremona) – È il 36enne di origine romena, Nicu Joghiu, l’uomo che ha perso la vita nello scontro mortale di questa questa... Lipari, scontro mortale: 34enne arrestato dopo il fendente all’addomeUn uomo di 34 anni, residente nel catanese, è stato fermato dai Carabinieri a Lipari con l’accusa di tentato omicidio dopo un violento scontro... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio in Darsena. Il corpo di un uomo di 29 anni trovato senza vita; Omicidio a Ravenna, il giallo del certificato: documento ritenuto fasullo evitò il Cpr alla vittima; Tentata fuga attraverso i binari, poi resistenza e minacce di morte agli agenti: 22enne arrestato; Omicidio: l’aggressione è iniziata nei capannoni di una ditta abbandonata. Omicidio in Darsena, arrestato e piantonato in ospedale il presunto killerSecondo le indagini del Nucleo Investigativo dei Carabinieri il colpevole sarebbe il 36enne rimasto ferito nella colluttazione ... ravenna24ore.it Delitto in Darsena: un 36enne in stato di fermo, piantonato in ospedaleRavenna, delitto in Darsena: un 36enne in stato di fermo, piantonato in ospedale. Accusa: omicidio aggravato da futili motivi ... ravennaedintorni.it L'omicidio di Dino Carta, spunta la registrazione da una telecamera di sorveglianza a 30 metri dal luogo del delitto #Italia facebook Il video choc del delitto del personal trainer: «Non ti disturbo più, ma che fai mi ammazzi» x.com