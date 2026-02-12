Schianto mortale ad Acquanegra Cremonese | la vittima è il 36enne Nicu Joghiu

Questa mattina si è verificato un incidente mortale sulla strada Paullese, in territorio di Acquanegra Cremonese. La vittima è Nicu Joghiu, 36 anni, di origine romena, che ha perso la vita nello scontro tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era già più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Acquanegra Cremonese (Cremona) – È il 36enne di origine romena, Nicu Joghiu, l'uomo che ha perso la vita nello scontro mortale di questa questa mattina sulla Paullese in territorio di Acquanegra Cremonese. Il tragico incidente è avvenuto dopo che la Opel Zafira su cui viaggiava Joghiu si è schiantata contro un'autobotte. All'origine dell'incidente mortale probabilmente una manovra azzardata del 36enne, che avrebbe tentato un sorpasso accorgendosi all'ultimo che non c'era sufficiente spazio. Invano il conducente del mezzo pesante, un 57enne, ha cercato di evitare lo scontro: i due mezzi si sono accartocciati finendo a lato della carreggiata.

