Schianto mortale ad Acquanegra Cremonese | la vittima è il 36enne Nicu Joghiu

Da ilgiorno.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è verificato un incidente mortale sulla strada Paullese, in territorio di Acquanegra Cremonese. La vittima è Nicu Joghiu, 36 anni, di origine romena, che ha perso la vita nello scontro tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era già più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Acquanegra Cremonese (Cremona) – È il 36enne di origine romena, Nicu Joghiu, l’uomo che ha perso la vita nello scontro mortale di questa questa mattina sulla Paullese in territorio di Acquanegra Cremonese. Il tragico incidente è avvenuto dopo che la Opel Zafira su cui viaggiava Joghiu si è schiantata contro un’autobotte. All'origine dell’incidente mortale probabilmente una manovra azzardata del 36enne, che avrebbe tentato un sorpasso accorgendosi all’ultimo che non c’era sufficiente spazio. Invano il conducente del mezzo pesante, un 57enne, ha cercato di evitare lo scontro: i due mezzi si sono accartocciati finendo a lato della carreggiata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

schianto mortale ad acquanegra cremonese la vittima 232 il 36enne nicu joghiu

© Ilgiorno.it - Schianto mortale ad Acquanegra Cremonese: la vittima è il 36enne Nicu Joghiu

Approfondimenti su Acquanegra Cremonese

Schianto mortale sul viale Kennedy, la vittima è il 28enne Salvatore Bonaccorso

Schianto mortale in scooter a Sorbolo: la vittima è Francesco Ajdini

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Acquanegra Cremonese

Argomenti discussi: Schianto tra auto e camion lungo la strada Paullese: una vittima.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.