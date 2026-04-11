Lipari scontro mortale | 34enne arrestato dopo il fendente all’addome

A Lipari, un uomo di 34 anni residente nel catanese è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo un violento episodio avvenuto in una strada dell’isola. Durante l’alterco, l’uomo ha ferito un altro individuo con un fendente all’addome. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno successivamente fermato il 34enne.

Un uomo di 34 anni, residente nel catanese, è stato fermato dai Carabinieri a Lipari con l’accusa di tentato omicidio dopo un violento scontro avvenuto in una via dell’isola. L’aggressione, scatenata da una lite nel primo pomeriggio di ieri, ha una vittima locale colpita con un fendente all’addome. L’episodio ha richiesto un intervento sanitario immediato e complesso. Dopo essere stata stabilizzata presso la struttura ospedaliera di Lipari, la persona ferita è stata trasferita d’urgenza tramite elisoccorso al Policlinico di Messina per ricevere cure specialistiche. Nonostante la gravità della lesione addominale, le indicazioni mediche hanno confermato che il paziente non si trova in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lipari, scontro mortale: 34enne arrestato dopo il fendente all’addome Leggi anche: Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorso Leggi anche: L'incidente mortale durante le vacanze a Lipari: condanna definitiva per l'automobilista che travolse e uccise un Pr