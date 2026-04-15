Le indagini dei carabinieri di Poggioreale, coordinate dalla DDA di Napoli, hanno rivelato che il cugino della vittima avrebbe consegnato l’arma al presunto killer prima dello sparo. La vittima, un giovane di 20 anni, è deceduta all’alba del 7 aprile in zona Ponticelli. Questa novità cambia la ricostruzione degli eventi finora ipotizzata dagli inquirenti.

Le indagini condotte dai carabinieri di Poggioreale, sotto la direzione della DDA di Napoli, hanno portato alla luce un dettaglio che ribalta la prospettiva sull’uccisione di Fabio Ascione, il ventenne morto all’alba del 7 aprile nella zona di Ponticelli. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’arma che ha causato la morte del giovane sarebbe stata consegnata a Francesco Pio Autiero, il ventitreenne identificato come responsabile dello sparo, proprio da un cugino della vittima pochi istanti prima dell’incidente mortale. La vicenda si è concentrata attorno ai filmati di videosorveglianza del bar Lively, luogo dove si sono svolti i momenti immediatamente precedenti il conflitto a fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto Ascione: il cugino passa l’arma al killer prima dello sparo

Notizie correlate

Fabio Ascione, ucciso a Ponticelli: il cugino avrebbe passato la pistola al presunto killerSecondo le indagini dei carabinieri, che hanno analizzato i video di sorveglianza del luogo dell'omicidio, sarebbe stato il cugino di Fabio Ascione a...

Milano, marocchino ucciso: la tenda e l'arma in mano, cosa è accaduto prima dello sparoUn ventinovenne di origini marocchine, irregolare in Italia e legato al clan Mansouri (potente famiglia che controlla lo spaccio nei boschi della...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Fabio Ascione, ucciso a Ponticelli: il cugino avrebbe passato la pistola al presunto killer; Il cugino di Fabio Ascione ha consegnato la pistola a chi ha sparato al 20enne: la novità dalle indagini; Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso a colpi di pistola davanti al bar: caccia a due persone su uno scooter; Napoli, omicidio di Fabio Ascione. Parla la cugina Martina: Non era un camorrista.

Fabio Ascione, ucciso a Ponticelli: il cugino avrebbe passato la pistola al presunto killerSecondo le indagini dei carabinieri, che hanno analizzato i video di sorveglianza del luogo dell'omicidio, sarebbe stato il cugino di Fabio Ascione a passare ... fanpage.it

Agguato a Ponticelli, il video choc: il cugino di Fabio Ascione passò la pistola al killerNapoli - Emergono dettagli agghiaccianti dalle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione, il ventenne spirato all'alba dello scorso 7 aprile presso l'ospedale ... cronachedellacampania.it

Contrariamente alle prime ricostruzioni circolate dopo il delitto, Fabio Ascione non è stato raggiunto dai proiettili mentre era con gli amici fuori dal bar “Lively Coffee”. Il ragazzo, che aveva appena terminato il turno notturno al Bingo di Cercola, intendeva raggiu facebook

Agguato a Ponticelli all'alba, ucciso il 20enne Fabio Ascione: la ricostruzione del delitto x.com