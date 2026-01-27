In questa vicenda di cronaca, si approfondiscono i fatti che hanno portato all’uccisione di un ventinovenne di origini marocchine a Milano. La ricostruzione degli eventi, le circostanze e i dettagli legati alla presenza dell’uomo in via Giuseppe Impastato aiutano a comprendere un episodio complesso e di attualità.

Un ventinovenne di origini marocchine, irregolare in Italia e legato al clan Mansouri (potente famiglia che controlla lo spaccio nei boschi della Lombardia), emerge improvvisamente da una tenda di fortuna che usava come giaciglio in via Giuseppe Impastato, periferia sud-ovest di Milano, vicino a Rogoredo e ai binari ferroviari. Di sera, con scarsa illuminazione, nota quattro poliziotti (due in divisa, due in borghese) che stanno perquisendo un presunto pusher. Pur non essendo apparentemente coinvolto, si avvicina impugnando una pistola e la punta contro gli agenti. Un quinto poliziotto in borghese intima "Fermo, polizia!" da circa 15-20 metri, ma l’uomo non si ferma e continua ad avanzare puntando l’arma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano, marocchino ucciso: la tenda e l'arma in mano, cosa è accaduto prima dello sparo

