Nel processo sugli affidi in Val d’Enza, alcuni genitori coinvolti sono stati chiamati a testimoniare. Il tribunale ha ritenuto molte delle loro dichiarazioni inattendibili, aprendo nuovi dubbi sulla credibilità delle testimonianze. La vicenda sta facendo discutere tra chi si occupa del caso e le famiglie coinvolte.

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, le testimonianze rese nel processo dai genitori costituiti parte civile sono state in diversi casi ritenute dal tribunale "inattendibili". Nelle motivazioni della sentenza il collegio dei giudici – presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini – spiega perché si sia arrivati a queste conclusioni, cioè comparando i loro racconti con le loro dichiarazioni precedenti, i resoconti di altri testi e prove documentali. Nel caso del padre di una bambina il tribunale ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura per falsa testimonianza: "Dichiarazioni palesemente funzionali a riscrivere la vicenda a suo favore, laddove non apertamente menzognere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso affidi in Val d’Enza: "Falsa testimonianza da alcuni genitori"

Approfondimenti su Val d Enza

Dopo sette mesi dalla sentenza, Anghinolfi commenta i dettagli delle motivazioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Val d Enza

Argomenti discussi: Caso Bibbiano, i giudici: Il clamore mediatico ha travolto i bambini e i loro familiari; Il caso affidi in Val d’Enza: Falsa testimonianza da alcuni genitori; A Bibbiano non c'erano mostri che rubavano bambini. Ma sono i bambini ad aver pagato; Caso Bibbiano, i giudici nelle motivazioni: Impianto accusatorio debole e clamore mediatico devastante.

Il caso affidi in Val d’Enza: Falsa testimonianza da alcuni genitoriI giudici nelle motivazioni della sentenza del processo che ha scosso l’Italia: Dichiarazioni palesemente funzionali a riscrivere la vicenda a suo favore. Nel caso del papà di una bambina il tribuna ... ilrestodelcarlino.it

Il caso Bibbiano. Demolita la tesi dei pm: Le relazioni erano vereLe motivazioni della sentenza sugli affidi illeciti: impianto d’accusa debole Il clamore mediatico ha travolto i bambini e i loro familiari. quotidiano.net

Buonasera, in caso di emergenza si può chiamare comodamente il 112 Vale lo stesso come in Italia o c’è un numero a parte Grazie a chi risponderà facebook