Nessun autovelox a Napoli città il comandante | Aspettiamo il decreto del governo E nel frattempo

A Napoli, al momento, non ci sono autovelox attivi sulle strade della città. Il comandante della polizia locale, il generale Ciro Esposito, ha dichiarato che si attende ancora un decreto del governo che stabilisca come procedere. Fino ad allora, le postazioni di controllo elettronico della velocità non sono operative e non sono stati installati nuovi dispositivi.

Napoli, 9 marzo 2026 – Zero autovelox a Napoli (città). Lo conferma il comandante della polizia locale, generale Ciro Esposito. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Comandante, eppure sta facendo discutere tutta Italia proprio la decisione del prefetto Michele di Bari che ha congelato 67 strumenti fissi per il rilevamento della velocità. Il tema è noto: la mancata omologazione. “Stiamo aspettando una parola chiarificatrice su questo aspetto dal Ministero dei Trasporti. Ci risulta che il governo stia preparando un decreto. I dispositivi esistenti nel Napoletano sono tutti dislocati nel territorio provinciale”. Esame della patente: guide certificate e costi, cosa cambia davvero Senza autovelox c’è un problema di sicurezza stradale? “Il tema ci sta molto a cuore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

