Parma aeroporto al centro del rilancio regionale | via libera al progetto sugli scali

A Parma è stato approvato un progetto che coinvolge l’aeroporto locale nel rilancio della rete regionale, includendo anche Bologna, Forlì e Rimini. La pianificazione di lungo termine mira a integrare tutti gli scali, creando un sistema più equilibrato e interconnesso. L’obiettivo è individuare le strategie più efficaci per favorire uno sviluppo armonico e competitivo delle infrastrutture aeroportuali nella regione.

La Regione Emilia-Romagna punta su attrattività e logistica sostenibile: "Più passeggeri e merci, ma con equilibrio tra sviluppo e ambiente" È quanto prevede, in estrema sintesi, il progetto di legge regionale sul sistema aeroportuale, approvato ieri dalla Giunta. Il provvedimento, con una dotazione di 4 milioni di euro l’anno, di cui 2 milioni per l’abolizione della council tax (l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli aeroporti) per gli scali che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno, definisce per la prima volta la cornice organica di intervento regionale in materia aeroportuale e logistica, riconoscendo gli scali come infrastrutture strategiche per l’accessibilità del territorio, la competitività del sistema produttivo e lo sviluppo turistico internazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

