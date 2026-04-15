Debutto incerto | il contratto di Fabio Quartararo rischiava di saltare senza punti iniziali
Fabio Quartararo ha iniziato la sua carriera in MotoGP con un contratto che rischiava di non garantire punti iniziali, rendendo il debutto incerto. Dopo aver affrontato diverse sfide, è riuscito a diventare Campione del Mondo di MotoGP. La sua ascesa ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, segnando un percorso di successi dopo un avvio difficile.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabio Quartararo è considerato uno dei migliori piloti di MotoGP al giorno d’oggi. La sua carriera, però, non è stata sempre costellata di successi sin dal suo arrivo nella classe regina del motociclismo. Nei quattro anni trascorsi tra Moto2 e Moto3, Quartararo ha totalizzato solo una vittoria e quattro podi, senza mai superare il decimo posto nella classifica finale. Nei suoi primi anni, il giovane francese è stato oscurato da talenti come Fabio Di Giannantonio, Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira e Luca Marini.🔗 Leggi su Napolipiu.com
Russell rischiava di saltare il Gran Premio d'AustraliaIn avvio di stagione, la vigilia del Gran Premio d’Australia 2026 è stata contrassegnata da una complicazione inattesa che ha coinvolto uno dei...
Leggi anche: Salario di Fabio Quartararo ferma trasferimento ad Aprilia per la MotoGP 2027.