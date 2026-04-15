Fabio Quartararo ha iniziato la sua carriera in MotoGP con un contratto che rischiava di non garantire punti iniziali, rendendo il debutto incerto. Dopo aver affrontato diverse sfide, è riuscito a diventare Campione del Mondo di MotoGP. La sua ascesa ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, segnando un percorso di successi dopo un avvio difficile.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabio Quartararo è considerato uno dei migliori piloti di MotoGP al giorno d’oggi. La sua carriera, però, non è stata sempre costellata di successi sin dal suo arrivo nella classe regina del motociclismo. Nei quattro anni trascorsi tra Moto2 e Moto3, Quartararo ha totalizzato solo una vittoria e quattro podi, senza mai superare il decimo posto nella classifica finale. Nei suoi primi anni, il giovane francese è stato oscurato da talenti come Fabio Di Giannantonio, Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira e Luca Marini.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Debutto incerto: il contratto di Fabio Quartararo rischiava di saltare senza punti iniziali.

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