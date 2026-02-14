Salario di Fabio Quartararo ferma trasferimento ad Aprilia per la MotoGP 2027

Il contratto di Fabio Quartararo ha bloccato il trasferimento alla Aprilia per la stagione 2027, perché il suo ingaggio con Honda rappresenta un ostacolo concreto. La trattativa tra il pilota e il team italiano si è arenata dopo che Quartararo ha firmato un accordo con la Casa giapponese, che gli garantisce un ruolo di primo piano nel prossimo campionato. La decisione ha colpito gli appassionati, che attendevano il suo passaggio in sella alla RS-GP.

Fabio Quartararo: Un Futuro con Honda nel Motomondiale. Fabio Quartararo, il noto pilota Yamaha, sta per finalizzare un accordo per unirsi a Honda nella stagione MotoGP del 2027, dopo che le trattative salariali con Aprilia non hanno avuto esito positivo. Attualmente, il contratto di Quartararo con Yamaha è in vigore fino alla fine del 2026, ma le sue esperienze negative negli ultimi anni potrebbero spingerlo a cercare nuove opportunità. Dall'inizio della sua carriera in Yamaha nel 2019, Quartararo è diventato un pilota di punta attivo in MotoGP dal 2021. MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda! La notizia ha fatto il giro del paddock: Fabio Quartararo sta per lasciare Yamaha e passare in Honda. Quartararo alla Honda sconvolge il mercato piloti della MotoGP: come cambia la griglia nel 2027 Fabio Quartararo lascia Yamaha e firma con Honda. L'ingresso di Quartararo nel team Honda segnerebbe una mossa strategica per la scuderia, che è stata alla ricerca di un pilota di spicco dopo la partenza di Marquez alla fine della stagione 2024. MotoGP, Quartararo lancia l'allarme: "Siamo super lontani con la V4": Il bilancio dei test MotoGP in Malesia lascia in Yamaha più interrogativi che certezze. Fabio Quartararo ha lasciato il circuito mentre il lavoro del team veniva interrotto da un problema tecnico.