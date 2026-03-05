Russell rischiava di saltare il Gran Premio d' Australia

In avvio di stagione, la vigilia del Gran Premio d’Australia 2026 è stata segnata da una complicazione inattesa che ha coinvolto uno dei protagonisti. Russell rischiava di saltare la gara a causa di un problema che si è verificato poco prima dell’evento. La situazione ha richiesto un intervento rapido per valutare le condizioni e decidere se fosse possibile scendere in pista.

In avvio di stagione, la vigilia del Gran Premio d’Australia 2026 è stata contrassegnata da una complicazione inattesa che ha coinvolto uno dei protagonisti principali. George Russell aveva pianificato la partenza da Londra con destinazione Melbourne, attraversando Doha, ma un evento personale ha modificato radicalmente i piani e ha imposto una riorganizzazione immediata dei viaggi. La situazione è stata determinata dall’attacco di appendicite che ha colpito la fidanzata Carmen Mundt, costringendola a un ricovero ospedaliero e a un intervento chirurgico. Russell ha deciso di rimandare la partenza verso Melbourne, scelta che si è rivelata provvidenziale perché avrebbe potuto trovarsi nel periodo di chiusure aeree previsto a Doha. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

