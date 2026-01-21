Rottamazione quinquies via alle domande | come aderire Fino a nove anni per pagare senza sanzioni

La rottamazione quinquies è ora disponibile, con un servizio online attivo e scadenza al 30 aprile per l’adesione. Questa misura permette ai contribuenti con debiti fiscali di regolarizzare la propria posizione, usufruendo di un pagamento agevolato senza sanzioni o interessi, fino a un massimo di nove anni. Ecco come procedere per aderire e beneficiare di questa opportunità.

La rottamazione quinquies entra ufficialmente nel vivo. È attivo il servizio online e c’è tempo fino al 30 aprile per aderire alla misura pensata per chi ha accumulato debiti con il Fisco e vuole rimettersi in regola, senza sanzioni e interessi. Con pagamenti dilazionabili fino a nove anni e lo stop immediato alle procedure di riscossione, la misura si inserisce nel solco del cosiddetto “fisco amico” e, secondo le stime, potrebbe portare nelle casse pubbliche fino a 9 miliardi di euro in nove anni. Quinta rottamazione al via: cos’è, quanto si paga e perché è diversa dalle precedenti. La rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando esclusivamente il capitale residuo e le spese di notifica o di eventuali procedure esecutive. 🔗 Leggi su Panorama.it

