De Vizia Transfer sciopero dei lavoratori

Le organizzazioni sindacali UIL Trasporti, Fiadel e UGL Ambiente hanno annunciato uno sciopero dei lavoratori di De Vizia Transfer previsto per il 20 aprile. La protesta riguarda il personale coinvolto nel servizio di raccolta e spazzamento nel comune di Avellino. L'astensione dal lavoro riguarda tutto il personale dipendente della società coinvolta nell’appalto. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalle sigle sindacali.

Proclamazione dello scioperoLe OO.SS. UIL Trasporti, Fiadel, UGL Ambiente, comunicano che il giorno 20 aprile si asterrà dal lavoro il personale dipendente della De Vizia Transfer, operante sull’appalto del servizio di raccolta e spazzamento sul comune di Avellino. Si è arrivati alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti, i lavoratori “De Vizia” proclamano lo sciopero contro i tagli Premio solo ad alcuni dipendenti: sciopero dei lavoratoriAlta partecipazione allo sciopero proclamato dalle Rsu della Marelli di Tolmezzo dopo le assemblee con i lavoratori convocate per discutere la... Una raccolta di contenuti Sciopero il 20 aprile ad Avellino: i sindacati denunciano rischi per l’occupazioneLe organizzazioni sindacali UIL Trasporti, Fiadel e UGL Ambiente hanno proclamato uno sciopero per il prossimo 20 aprile che coinvolgerà il personale della De Vizia Transfer impegnato nel servizio di ... irpiniaoggi.it De Vizia, il 20 aprile sciopero nella città di Avellino«Alla base dello sciopero vi sono una serie di provvedimenti adottati dalla società De Vizia Transfer nei confronti di un lavoratore, assunto sul cantiere di Avellino, che per effetto di una riorganiz ... orticalab.it