Premio solo ad alcuni dipendenti | sciopero dei lavoratori

Le Rsu della Marelli di Tolmezzo hanno indetto uno sciopero, che ha visto una partecipazione numerosa dei lavoratori, dopo le assemblee in cui si è discusso della decisione dell’azienda di assegnare un premio economico solo ad alcuni dipendenti. La protesta riguarda la distribuzione selettiva del riconoscimento, che ha portato alla mobilitazione tra i lavoratori.

Alta partecipazione allo sciopero proclamato dalle Rsu della Marelli di Tolmezzo dopo le assemblee con i lavoratori convocate per discutere la decisione dell’azienda di erogare un premio economico soltanto a una parte dei dipendenti. Dagli incontri è emersa una diffusa contrarietà rispetto a una scelta ritenuta da molti lavoratori ingiusta e divisiva, che avrebbe alimentato un clima di malcontento all’interno dello stabilimento. Nel corso delle assemblee è stato inoltre segnalato che nel reparto Elettronica il responsabile avrebbe convocato una riunione con i dipendenti per sostenere la posizione aziendale. Secondo quanto riferito dai lavoratori, durante l’incontro non sarebbe stato lasciato spazio al confronto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

